Tatuowanie na bananie na przedmieściu Oławskim. To w programie Dni Trójkąta 2022 we Wrocławiu. Warsztaty, kino plenerowe, potańcówka

Dni Trójkąta są wydarzeniem, które ma na celu odczarować powszechną opinie na temat Przedmieścia Oławskiego. W tym roku, to okazja do promocji dzielnicy, integracji sąsiedzkiej, poznania historii i ciekawych miejsc na osiedlu. Podczas imprezy będzie można też głosować na projekty zgłoszone przez mieszkańców Trójkąta, do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wydarzenie Organizowane jest nieprzerwalnie od 2017 r. W tym roku odbędzie się w dniach 23-25 września.