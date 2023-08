Warsztaty filmowe w Sołowsku na Dolnym Śląsku „Nakręć się na przyszłość”. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Netflix szukają ludzi

Warsztaty Netflix w Sokołowsku dla młodych ludzi z Dolnego Śląska

W rywalizacji wzięło udział ponad 60 osób, z których tylko co trzecia dostała się na wymarzone warsztaty. Podobnie będzie wyglądać nabór do projektu w pozostałych sześciu wytypowanych województwach, to jest w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu, w województwie Łódzkim, Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.

- Naszym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na to, że branża filmowa jest branżą otwartą, która poszukuje pracowników o różnych specjalnościach. W tej branży jest około 100 zawodów i jest tak, że niezależnie od tego, jakie się ma umiejętności i kompetencje, każdy może się przy odpowiedniej determinacji i sile woli postarać o to, aby z nami pracować - mówi o celu projektu w rozmowie z portalem dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Dydo.