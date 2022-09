Wielka Parada Krasnoludków we Wrocławiu. W rynku Ruszył Wrocławski Festiwal Krasnoludku. W piątek koncert Kamila Bednarka. ZDJĘCIA Remigiusz Biały

Pełno radości i kolorów na wrocławskim rynku. Zobacz w galerii Wielką Paradę Krasnoludków, którą rozpoczął się Wrocławski Festiwal Krasnoludków. --------> Remigiusz Biały / Polska Press Zobacz galerię (49 zdjęć)

Wielka Parada Krasnoludków ruszyła z wrocławskiego Rynku do Parku Staromiejskiego. Tak właśnie rozpoczął się Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2022 we Wrocławiu. Zaplanowanych jest wiele wydarzeń, w tym koncert Kamila Bednarka. Festiwal potrwa od 9 do 11 września. Zobacz w galerii rozweselone dzieci, które brały udział w paradzie.