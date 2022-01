Oto wrocławskie licea i technika w najnowszym rankingu "Perspektyw" [SPRAWDŹ]

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty czwarty. Zestawienie ma przede wszystkim pomóc uczniom szkół podstawowych w podjęciu decyzji, gdzie kontynuować swoją ścieżkę edukacji. W rankingu wyróżniono 1000 liceów i 500 techników z całej Polski. Aby znaleźć się w tak zaszczytnym gronie, wszystkie z nich musiały spełnić kryterium wejścia: w maju 2021 r. maturę zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki z egzaminu musiały być wyższe od 0,75 średniej krajowej. We Wrocławiu warunek ten spełniły 23 licea i 6 techników. Kryteria oceny Licea ogólnokształcące są ocenianie za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W ocenianiu techników pod uwagę brane są: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu, wobec ocenianych szkół wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Co to jest WSK? WSK to wyniki ze wszystkich matur unormowane do 100. 100 punktów otrzymuje szkoła, w której wyniki były najlepsze, a każda kolejna placówka otrzymuje tych punktów kolejno mniej. A w rankingu to właśnie matury grają największą rolę. Na kolejnych slajdach prezentujemy najlepsze i najgorsze technika i licea we Wrocławiu według najnowszego rankingu "Perspektywy" z 2022 roku. Zobacz je posługując się gestami, strzałkami lub myszką

Tomasz Hołod / Polska Press