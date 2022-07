Wyniki matur 2022 we Wrocławiu. Zobaczcie, jak poradzili sobie absolwenci szkół średnich we Wrocławiu i z czym musieli się zmierzyć Remigiusz Biały

Wyniki matur 2022 we Wrocławiu. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała średnie wyniki dla wrocławskich szkół. W galerii pod zdjęciami podajemy, z czym musieli się zmierzyć maturzyści, ile osób przystąpiło do egzaminów i procentowe wyniki dla wszystkich szkół we Wrocławiu. Zdawalność we Wrocławiu w 2022 wyniosła 81 proc.