Wyniki matur 2022 w powiecie wrocławskim. Jakie przedmioty zadawali uczniowie i jak im poszło?

Wyniki matur powiat wrocławski 2022

Najlepsze okazało się liceum z Długołęki. Na drugim miejscu w rankingu zdawalności matur uplasowało się technikum w Krzyżowicach w gminie Kobierzyce. Podium zamyka Liceum z Sobótki. W powiecie do egzaminów dojrzałości przystąpiło 78 uczniów. Zdało go 40 osób, co daje zdawalność na poziomie 51 proc. w powiecie wrocławskim.

Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 39% punktów możliwych do zdobycia, a zdawalność sięgnęła 76 proc. Średni wynik na poziomie podstawowym z matematyki to 39 proc. punktów możliwych do zdobycia, a zdawalność proc. Natomiast średni wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniósł 66% punktów możliwych do zdobycia, a zdawalność proc.