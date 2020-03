Oto najdroższy parking we Wrocławiu. Staniesz na chwilę i płacisz 200 złotych!

Powtarzają się skargi na prywatny parking przy aptece na placu Hirszfelda. Nieuważni kierowcy, którzy tam staną nawet na kilka minut, mogą znaleźć za wycieraczką auta wezwanie do zapłaty 200 złotych. Wielu uważa, że to, co robią zarządcy parkingu to oszustwo i wyłudzanie podstępem pieniędzy. Szefowie biznesu zapewniają, że chodzi im tylko o to, by zapewnić miejsce parkingowe dla klientów apteki. Choć my spotkaliśmy klientów apteki, którzy też czują się pokrzywdzeni przez parking. „Wszystko dlatego, że ludzie nie czytają regulaminu” - słyszymy w odpowiedzi.

Oto historia, którą znaleźliśmy w internecie. Wpis pochodzi sprzed kilku dni. „Dzisiaj szukając płynu do dezynfekcji, odwiedziłam kolejną aptekę.....przy ul. Hirszfelda. Wysiadając z zaparkowanego samochodu, czytam regulamin. Dużym drukiem PARKING DLA KLIENTÓW APTEKI BEZPŁATNY DO 20 MIN. Wysiadłam z samochodu i obeszłam budynek w celu znalezienia parkometru. Nic nigdzie nie było. Wróciłam do samochodu i zastałam kartkę za wycieraczką WEZWANIE DO ZAPŁATY wobec braku uiszczenia opłaty parkingowej z godz. 9:42”. Autorka listu, jaki znaleźliśmy na jednej z grup dyskusyjnych, opisuje dalej, że koniec końców była w aptece, zrobiła zakupy i ma paragon. Całość – łącznie z szukaniem parkometru, którego tam nie ma – zajęło jej mniej niż 20 minut.

W środę w południe na parkingu przy Hirszfelda spotkaliśmy pana Tomasza. Był bardzo wzburzony, bo – jak mówi – właśnie wrócił z apteki do samochodu i zastał za wycieraczką wezwanie do zapłaty 200 złotych. - Pojechałem zamówić leki dla mojej mamy. To wyłudzenie – złości się. Podobnych historii znamy więcej. Osoby związane z parkingiem są nawet oskarżone o przestępstwo. Bo przed kilkoma laty nie było „wezwań” wkładanych za wycieraczki, tylko blokady na kołach. Właśnie za te blokady – zdaniem oskarżenia nielegalne – kilka osób pracujących na parkingu, stanęło przed sądem. Rok temu zapadł nawet wyrok skazujący na prace społeczne, ale został uchylony i proces musi toczyć się od nowa.