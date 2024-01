Opóźnienia na stacji Wrocław Główny przez awarię trakcji! Wiele pociągów wyjedzie z opóźnieniem Jakub Mielcarz Michał Perzanowski

Do awarii doszło we wtorek, 16 grudnia, w godzinach porannych. Na stacji Wrocław Główny uszkodziła się sieć trakcyjna, co skutkuje opóźnieniem wielu pociągów krajowych i wojewódzkich. Największe jednak trudności szykują się dla pasażerów dalekobieżnych składów PKP Intercity.