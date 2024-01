Mapa Dolnego Śląska z 1945 roku skrywa wiele niespodzianek. To unikat!

Szereg mniejszych miejscowości na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych wciąż ma niemieckie nazwy. Podane są one w nawiasach, często jeszcze bez swoich polskich odpowiedników. Na przykład na mapie Świeradów-Zdrój to wciąż Flinsberg, w dodatku z polską końcówką Zdrój. Podobna sytuacja pojawia się przy nazwach rzek. Bóbr podpisany jest jako Bobrawa, a Kwisa to Kwiaż – czytamy we wpisie Grzegorza Sanika.