Doskonałe miejsca na majówkowy wypad! Najpiękniejsze ogrody botaniczne i parki na Dolnym Śląsku. Sprawdź lokalizacje i cenniki

Na terenie niecałych 2 hektarów Arboretum w Lądku Zdroju można podziwiać wiele niesamowitych okazów drzew i krzewów pochodzących z Chin, Japonii, Ameryki Północnej i Południowej, Korei oraz innych regionów. Najpiękniejszym czasem jest przełom maja i czerwca, kiedy zakwitają azalie i różaneczniki, w tym Królewska Kolekcja Różaneczników. Ciekawą atrakcją jest nocne podświetlenie ogrodu, który można zwiedzać również po zmroku. Jest to pierwsze arboretum w Polsce, które zostało podświetlone. Średni czas zwiedzania ogrodu to 40 minut - zachęca Paweł Pachla, od ponad 20 lat opiekun ogrodu.

Morza hortensji i rododendronów, kojące pola lawendowe, egzotyczne palmy i kaktusy, kilkusetletnie pomniki przyrody i uprawy należące do Kolekcji Narodowej - wszystko to odnajdą na Dolnym Śląsku miłośnicy przyrody. Zabieramy Was w podróż po najpiękniejszych dolnośląskich parkach i ogrodach. W tych miejscach poczujecie (dosłownie!), czym jest turystyka botaniczna. Zachwyt gwarantowany!