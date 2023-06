W środę Dzień Przedsiębiorcy - list Zarządu WSSE oraz zaproszenie na dni otwarte!

Z okazji Dnia Przedsiębiorcy Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" skierował do przedsiębiorców specjalny list. Oto jego treść:

„Przedsiębiorczość to nie tylko kapitał i organizacja pracy. To podróż, która wymaga konsekwentnej wizji, szalonej pasji i niezłomnej determinacji. To, co wyróżnia Was jako przedsiębiorców to umiejętność dostrzegania możliwości — zwłaszcza tam gdzie, inni widzą jedynie bariery. Potrzeba szczególnej odwagi, aby podjąć ten początkowy skok wiary, przekuć pomysł w rzeczywistość i nieustępliwie kontynuować swoje dążenie wbrew niezliczonym przeszkodom. Chcemy świętować te wyjątkowe cechy i ducha przedsiębiorczości, który napędza każdego z Was. Dzień Przedsiębiorcy jest hołdem dla tych, którzy odważyli się wyruszyć w nieznane — z radością oddajemy go wszystkim mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim firmom, rodzinom prowadzącym wielopokoleniowy biznes i menedżerom dużych organizacji. Nie zapominamy także o tych przedsiębiorcach, którzy zmierzyli się z trudną rzeczywistością porażki pozostawiając bezcenne lekcje dla innych. Bo przecież przedsiębiorcza podróż jest różnorodna, a dziś szanujemy każdą ścieżkę i każdą historię — opowieści napisane przez wytrwałych innowatorów i ich śmiałe przedsięwzięcia. Z okazji Dnia Przedsiębiorcy pragniemy wyrazić nasz ogromny szacunek i wdzięczność za wkład jaki wnosicie w rozwój regionu. Za postęp technologiczny i rozwój rozwiązań, które poprawiają jakość naszego życia. Każdy z Was, na swój wyjątkowy sposób, pomaga kształtować gospodarczy krajobraz południowo-zachodniej Polski i przyszłość jej pokoleń. Dziś, w sposób szczególny, dziękujemy za każdą inwestycję i każde miejsce pracy stworzone na obszarze oddziaływania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Korzystając z okazji pragniemy zaprosić Państwa do korzystania z rozległej oferty WSSE — począwszyod ulg i zwolnień podatkowych, przez dostęp do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i nowoczesnych hal przemysłowych, na kompleksowej opiece poinwestycyjnej skończywszy. Invest-Park to również wszechstronne szkolenia dla właścicieli firm, kadry zarządzającej i pracowników, a także innowacyjne Centrum VR, którego Dni Otwarte organizujemy już 21 czerwca w godzinach od 10:00 do 12:30 pod adresem Villardczyków 17, 58-306 Wałbrzych. W uznaniu dla Waszego zapału i codziennego poświęcenia życzymy Wam niezachwianej wiary we własne ambicje i możliwości. Niech Wasza podróż trwa i inspiruje innych. Nie przestawajcie marzyć i osiągać. Wytyczajcie ścieżki tam, gdzie ich nie ma. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przedsiębiorcy!"