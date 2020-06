Nowy nabór do dolnośląskich terytorialsów [TERMINY, WARUNKI, JAK SIĘ ZGŁOSIĆ]

Wykorzystując doświadczenia z dotychczas prowadzonej operacji pod kryptonimem „Odporna Wiosna”, której celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w dowództwie WOT zmodyfikowano program szkolenia, który umożliwi rozszerzenie kompetencji żołnierzy WOT o działania przeciwkryzysowe przy jednoczesnym podtrzymaniu zdolności bojowych. Wszystko po to, by w oparciu o pozyskane z operacji wnioski rozwijać umiejętności i kwalifikacje żołnierzy, a tym samym lepiej przygotować ich na ewentualną kolejną falę epidemii oraz inne zdarzenia o charakterze kryzysowym - mówi kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16. DBOT.

Nowi ochotnicy do służby w 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przejdą 3 szkolenia podstawowe i 3 wyrównawcze w lipcu, wrześniu oraz na przełomie listopada i grudnia 2020 r.

Jak się zgłosić do służby w WOT?

Rekrutacja ma być prostsza, niż dotychczas. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej.