Jest praca w dolnośląskiej policji. Kto może pełnić służbę? Szczegóły przebiegu rekrutacji

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 Wrocław oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Śląska.

W Policji funkcjonują wydziały: prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, przestępstw gospodarczych, nieletnich, czy pododdziały antyterrorystyczne, policji wodnej oraz konnej. W każdym z tych wydziałów i na każdym stanowisku prowadzone są bezpłatne i ciekawe szkolenia, począwszy od zaawansowanej jazdy motocyklem, poprzez strzelania, taktyki interwencji, analizy spraw kryminalnych, informatyczne i wiele innych.

Ile zarobi policjant?

Oferowane jest wynagrodzenie w kwocie 3880 zł netto. Jeśli nie masz ukończonych 26 lat życia Twoja pensja, będzie wynosić 4220 zł netto.

Testy sprawnościowe do Policji możesz przećwiczyć

Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu prowadzi zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy swojej techniki, a także kondycji przez kandydatów do służby w Policji. Aktualne zajęcia prowadzone są przez wrocławskich funkcjonariuszy w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, mieszczącej się we Wrocławiu na ulicy Poznańskiej 14 w dniach: