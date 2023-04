Byliśmy na szkoleniu wojskowym AWL. Uczestnicy strzelali, rzucali granatami i poznawali podstawy survivalu [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

"Trenuj z wojskiem". Uczestnicy poznali podstawy

Każdy, kto w sobotni poranek przyszedł do Akademii Wojsk Lądowych, otrzymał podstawowe wyposażenie: kamizelkę potocznie nazywaną "lubawką" (w Lubawce są one produkowane) oraz hełm.

Zobaczcie zdjęcia ze szkolenia na Akademii Wojsk Lądowych:

- Jest na to potrzebna społeczna, ponieważ ludzie chcą wzmocnić swoje poczucie bezpieczeństwa i nabyć umiejętności obronne. Z racji tego, jesteśmy już świadkami trzeciej edycji akcji "Trenuj z wojskiem". Zainteresowanie jest duże i z każdą edycją jest coraz więcej chętnych - powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" kapitan Roksana Borowska z Akademii Wojsk Lądowych.

Strzelali do siebie laserem!

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało terminy szkoleń z projektu „Trenuj z wojskiem”. To już jego trzecia edycja. Treningi odbędą się w całej Polsce, wiosną i latem 2023 roku. Sprawdziliśmy,…

- Strzelaliśmy do siebie, a specjalny system informował, z jaką skutecznością się to odbywa. Pokazał również, czy zostaliśmy postrzeleni i musimy odpuścić w tej rundzie. Akcja była dynamiczna i świetnie się bawiliśmy - mówią uczestnicy.

- Niejednokrotnie widzimy, jak między uczestnikami zawiązują się dobre relacje. Później wracają do nas z nowymi ochotnikami, znajomymi, którzy usłyszeli o świetnej atmosferze i ciekawym programie - przekonuje kpt. Borowska.

Wojsko zachęca każdego do wzięcia udziału w szkoleniu. W grupie, która ćwiczyła 22 kwietnia, były osoby w różnym wieku, ale wszyscy czuli się swobodnie i sprostali wyzwaniom.

Wojsko zachęca na dłuższe szkolenia

Organizatorzy wspominają, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach wiedza na temat obrony o przetrwania jest ważna, dlatego zachęcają nie tylko na szkolenie "Trenuj z wojskiem", ale również na 16-dniowy cykl ćwiczeń "Trenuj jak żołnierz" również organizowany przez AWL we Wrocławiu. Akcja odbędzie się w wakacje 2023 roku, prowadzona będzie w dwuetapowej formule. Pierwszy z etapów to 2-dniowe poznawanie jednostki i wojska (6-7 i 13-14 maja), drugi to 14-dniowe szkolenie (16-29 lipca oraz 6-19 sierpnia 2023 r.).