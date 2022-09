Nowe połączenie z lotniska we Wrocławiu. Tym razem polecimy nad ocean [ZDJĘCIA]

Od 30 października do Porto będziemy mogli polecieć dwa razy w tygodniu.

- Portugalia to szczególny kierunek, wyczekiwany przez wielu pasażerów. Porto przyciąga turystów, oferując im zarówno wypoczynek na plaży, jak i spacery klimatycznymi uliczkami miasta. W listopadzie temperatury wynoszą tam około 20 stopni Celsjusza, co sprawia, że kierunek będzie idealną propozycją na city break jesienią i zimą - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Samoloty będą startować w niedziele o godzinie 11.25 z Wrocławia i o godz. 6.30 czasu lokalnego z Porto. W środy odlot z Wrocławia planowany jest na godzinę 20.15, a z Porto na 15.20 czasu lokalnego. Lot trwa 3 godziny 30 minut.

- Po ogłoszeniu rozbudowy naszego centrum obsługi technicznej samolotów we Wrocławiu i utworzeniu 200 dodatkowych miejsc pracy dla inżynierów, nowe połączenie jeszcze bardziej podkreśla zaangażowanie Ryanaira w rozwój na wrocławskim lotnisku. Dodatkowo nasi klienci mogą teraz zarezerwować bilety w promocyjnych cenach już od 99 zł za podróż w jedną stronę od października tego roku do stycznia 2023 roku. Rezerwacji należy dokonać bezpośrednio na www.ryanair.com do soboty 17 września - mówi Jason McGuinness, dyrektor handlowy Ryanair.