Nowa kładka we Wrocławiu za blisko 4 mln zł połączy Muchobór Wielki z Małym

Nowa kładka będzie mieć długość 30 metrów (łącznie wybudowane zostanie 112 metrów ciągu) i szerokość 3 metrów. Zostanie oświetlona trzema lampami, a po obu stronach powstaną balustrady w kształcie łuku o wysokości 1,20 m. W ramach inwestycji umocnione zostanie również koryto rzeki i jej skarpy. Pojazdy pod mostek pokryje warstwa masy bitumicznej.

Schemat przeprawy nad Ślęzą w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej Wrocławskie Inwestycje

Kładka pieszo-rowerowa nad Ślęzą połączy dwa osiedla: Muchobór Wielki z Muchoborem Małym, a dokładniej ulicę Francuską z ulicą Trawową. Dzięki niej mieszkańcy, aby pokonać rzekę, nie będą musieli kierować się na mocno uczęszczany przez samochody most Strzegomski. Będzie to też najkrótsza droga do szkoły przy ul. Szkockiej, idąc z Muchoboru Wielkiego.

Kładka nad Ślęzą w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej, połączy Muchobór Mały i Muchobór Wielki Wrocławskie Inwestycje

W przyszłości, w osobnym przetargu, ma zostać wybudowana również droga rowerowa z prawdziwego zdarzenia po obu stronach kładki. Jednak, aby to nastąpiło, musi powstać sama przeprawa.