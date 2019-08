Święto Grzybów w Węglińcu już we wrześniu! Zobacz, co będzie się działo!

To jedna z najciekawszych imprez na Dolnym Śląsku. Święto Grzybów w Węglińcu co roku przyciąga tłumy. I nic w tym dziwnego! Impreza zawsze skupia wiele atrakcji. W tym roku do wspólnej zabawy zapraszamy 14 i 15 września. Zobacz plan wydarzenia!

SOBOTA 14 WRZEŚNIA 9:00 - Rozpoczęcie rejestracji zawodników „XXIII Mistrzostw Europy w Zbieraniu Grzybów" 9:00 - Rajd rowerowy „Grzybowy Tour de Węgliniec" Od. godz. 11:00 - Mecze ligowe piłki nożnej 13:00 – PARADA 13:30 – Koncert Orkiestry przed WCK 13:45 – Oficjalne otwarcie XXIII „Święta Grzybów" 13:55 – Wręczenie nagrody za Najbarwniejszą grupę podczas parady 14:00 – Strzelnica multimedialna (teren parku) 14:00 – Pokaz historyczny – Jeździecki Klub BRAWURA 14:30 – Start biegu o puchar Dyrektora SP w Węglińcu „Biegam bo lubię las" 14:30 – Występ artystyczny dzieci z Czech 14:45 – występ zespołu dziecięcego z Czerwonej Wody 15:00 – Zawody drwali – Park Miejski 15:00 – Występ Zespołu „Grupa Grażynki" 15:30 – Konkursy i zabawy dla dzieci 16:00 – Miasteczko lekkoatletyczne dla dzieci 16:00 – Pierwsze losowanie nagród 17:00 – Turniej Sołectw 18:00 – The Postman 18:30 – Drugie Losowanie nagród 18.30 – Występ Zespołu PRYMA 18:50 – The Postman 19.30 – DEFIS 20:30 – Losowanie nagrody głównej 21:00 – FIRE SHOW 21:30 – C-BOOL 23:30 – 1:30 – DYSKOTEKA – z „Chłopakami do wzięcia" NIEDZIELA 15 WRZEŚNIA 7:00 - Start grzybiarzy XXIII Mistrzostw Europy w Zbieraniu Grzybów – Plac Wolności 8:00 - Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży – „STAW TARTACZNY" 10:00-16:00 - Rozgrywki piłkarskie dla młodzieży 12:00-18:00 - Wystawa Lasów Państwowych organizowana przez Nadleśnictwa Bolesławiec, Pieńsk, Ruszów, Świętoszów i Węgliniec 13:00 – Gry, zabawy i konkursy dla dzieci 14:00 – Kocioł niespodzianka od Burmistrza 14:00 – Prezentacje kulinarne i artystyczne w wykonaniu zespołów ludowych 14:00 – „Speed Shot – Laser Tag" – Turniej laserowego Paintballa 16:00 – Pierwsze losowanie nagród 16:05 – Wręczenie nagród w Międzynarodowych Mistrzostwach w Zbieraniu Grzybów 17:00 – STO PROCENT 17:50 – Drugie Losowanie nagród 18:00 – KABARET K2 19:30 – ORFEUSZ 20:30 – Losowanie nagrody głównej 20:30 – Don Wasyl 21:30 - POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 22: 00 – Zakończenie imprezy Imprezy towarzyszące: Strzelnica multimedialna, bloki zabaw dla dzieci, Wystawa prac malarskich Pani Małgorzaty Fink, wystawa grzybów, wystawa pszczelarska, warsztaty plastyczne dla dzieci, kiermasz książki za złotówkę, prezentacja Izby Podolskiej, Galeria historii lokalnej, kiermasz produktów regionalnych, wesołe miasteczko, catering, wystawa Lasów Państwowych, Wystawa i stoisko rękodzieła Stowarzyszenia „Wspólnie w przyszłość" z Mikułowej, bransoletki przyjaźni stoisko i warsztaty *- program imprezy może ulec zmianie