Nietypowy widok na DK 35 - toi-toi na środku drogi! Kierowcy nie wierzą własnym oczom - zdjęcia

Ciekawostka na drodze krajowej w Wałbrzychu - nietypowe ustawienie toi-toi-a

Przygotowania do przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania w rondo

Zarówno trwające wycinki drzew, jak i demontaż barier energochłonnych i pasa zieleni to działania przygotowawcze do remontu skrzyżowania ul. Moniuszki z Sikorskiego. To niebezpieczne zarówno dla kierujących, jak i pieszych skrzyżowanie zostanie przebudowane w rondo turbinowe. Wykonawca przejął plac budowy w marcu, wkrótce wdroży tymczasową organizację ruchu.

Przy zachowaniu przejezdności drogi krajowej wykonawcy trudno będzie w obrębie skrzyżowania wyznaczyć zaplecze dla budowy, stąd przymiarki do zapewnienia pracownikom zaplecza socjalnego. Można się spodziewać, że w miarę rozwoju prac toaleta ze środka ulicy będzie wędrować w inne mniej lub bardziej typowe miejsca.