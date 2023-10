Niesamowite dzieła! Liliana Gronuś stworzyła 80 obrazów ze 180 tysięcy guzików! Zobaczcie zdjęcia

Dlaczego nie trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa?

Najnowsza wystawa obrazów malowanych guzikami na 20-lecie działalności artystycznej

–Cieszymy się, że kolejny raz możemy z bliska zobaczyć te cudeńka. Takie są obrazy pani Liliany - błyszczą się, mienią kolorami. Artystka sama dokonała wyboru prezentowanych dziś u nas swoich obrazów, bo to nie są wszystkie, które wykonała. Jej prace gościmy w naszej bibliotece kolejny już raz. Poprzednia była w 2012 roku – mówi Arleta Wojciechowska, zastępca dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu.

– Przez 20 lat, od 2003 roku pani Liliana wystawia swoje prace. Od tej pory została stypendystką prezydenta Wałbrzycha i uhonorowana odznaczeniem "Zasłużonej dla powiatu wałbrzyskiego". Stworzyła 80 obrazów ze 180 tysięcy guzików. Monstrualna pasja, benedyktyńska cierpliwość dała nam tą niesamowitą, magiczną, ciepłą wystawę – mówi Łukasz Ciżmowski z Biblioteki pod Atlantami. Pan Łukasz przygotował najnowszą ekspozycję we współpracy z autorką magicznych guzikowych prac.

Zachęca też do podziwiania prac Liliany Gronuś.

Do 17 listopada wystawę niesamowitych obrazów z guzików można oglądać w atrium głównego gmachu wałbrzyskiej biblioteki - Rynek 9.

To niespełna jedna czwarta dzieł powstałych na przełomie dwóch dekad.

– Tu jest 17 obrazów, powstały w ostatnich latach. Wykonałam łącznie 80 prac i trudno byłoby je zmieścić w jednej sali, a po drugie nie wszystkie są już moje – wyjaśnia artystka.

Mowa tu m.in. o cyklu Guzikowa Orkiestra, która stała się częścią stałej ekspozycji Muzeum Rekordów i Osobliwości w Rabce-Zdroju.