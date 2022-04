Niebezpieczne znalezisko w piwnicy we Wrocławiu. "Aż strach pomyśleć, co ludzie z tym robią" [ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

Odziedziczyli mieszkanie, do którego należy ponad 50-metrowa piwnica. Podczas jej sprzątania natrafili na butelki, słoiki i pudełka, a w nich, proszki, oleje, smary i ciecze - niektóre opisane jako nitro czy kwas siarkowy. Na opakowaniach są także etykiety, ale to co jest w środku, nie wydaje się mieć z nimi cokolwiek wspólnego. "To z pewnością nie jest koniak"- mówi właściciel odziedziczonego mieszkania, wskazując butelkę po alkoholu.