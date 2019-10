Co trzeci Polak ekologię ma w nosie. A Wy segregujecie śmieci?

- Czyste środowisko naturalne jest wartością wspólną, z której wszyscy korzystamy i o którą wszyscy musimy dbać. Pojedyncze wybory składają się na sumę działań przyczyniających się do poprawy lub - przeciwnie - jego degradacji. - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Najczęstsze zagwozdki przy segregacji śmieci

Z czego to jest zrobione?

Oceń materiał, z którego jest zrobiony przedmiot do wyrzucenia i włóż go do właściwego pojemnika. Jeśli nie masz pewności - wybierz pojemnik do odpadów zmieszanych.

Papier

Nie każdy nadaje się do wrzucenia do niebieskiego pojemnika. Nie powinien tam trafiać papier lakierowany i powleczony folią. Jak to sprawdzić? Spróbuj, czy daje się przerwać.

Kubeczek po jogurcieOdpadów nie trzeba myć. Klasycznym przykładem jest kubeczek po jogurcie. Nawet jeżeli są w nim resztki, można go wrzucić do żółtego pojemnika, bo zostanie umyty w późniejszym etapie recyklingu. Natomiast opakowanie z zawartością należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.