Nie było cię przez wakacje we Wrocławiu? Zobacz, co się zmieniło w mieście!

Była i nie ma... Estakada na placu Społecznym - ta prowadząca w kierunku mostu Pokoju, została rozebrana. To decyzja prezydenta Jacka Sutryka. Druga z estakad na razie zostaje, ale i ona za kilka lat ma być zrównana z ziemią. Na razie na placu Społecznym korków nie ma. Co będzie we wrześniu i październiku? Zobaczymy. Czytaj więcej o rozbiórce estakady: https://gazetawroclawska.pl/estakada-na-placu-spolecznym-rozebrana-zobacz-jak-wyglada-plac-bez-niej-zdjecia/ar/c1-14358139

Fot. Tomasz Hołod / Polska Press