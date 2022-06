Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce znajduje się we Wrocławiu. Spór o tereny trwa, a zabytek robi za toaletę [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

We Wrocławiu znajduje się najstarszy w Polsce i w tej części Europy dworzec kolejowy, z którego pierwszy pociąg wyruszył 180 lat temu. Trasa jaką pokonał wtedy do Oławy to zaledwie 27 kilometrów. Dworzec mieści się w centrum miasta, na jednym z najbardziej zaniedbanych terenów i od wielu lat nie wiadomo co z nim zrobić. O jego przyszłość sprzeczają się inwestorzy, właściciele rozparcelowanych działek, konserwator wojewódzki z miejskim i urzędnicy Wrocławia próbujący wycofać część obiektu z ewidencji zabytków. Co zrobić z miejscem, wiedzą za to doskonale osoby w kryzysie bezdomności, które korzystają z terenu zabytkowego dworca.