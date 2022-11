Mistrzowie parkowania we Wrocławiu. W nosie mają przepisy i zdrowy rozsądek [ZDJĘCIA]

Straż miejska we Wrocławiu - co zrobić gdy nasze auto zostanie odholowane?

Mistrzowie parkowania we Wrocławiu na celowniku straży miejskiej

Mistrzowie parkowania we Wrocławiu na celowniku straży miejskiej

Przypominamy, że w związku z dniem Wszystkich Świętych zorganizowano specjalne parkingi. Będą one dostępne m.in. przy Cmentarzu Osobowickim, na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Podobnie jest przed Cmentarzem Grabiszyńskim, gdzie można postawić auto pomiędzy zakładem WABCO i torami kolejowymi lub na samym terenie zakładu.

Straż miejska we Wrocławiu - co zrobić gdy nasze auto zostanie odholowane?

Jeżeli wracamy do miejsca gdzie zostawiliśmy nasz samochód, a nie będzie go tam - sprawdźmy najpierw czy nie został odholowany za złe parkowanie. Może się to zdarzyć w trzech przypadkach: