Mieszkaniec Zakrzowa z koronawirusem relacjonuje pobyt w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu

Pacjent szpitala przy Koszarowej opowiada w internecie o swoim przypadku i odpowiada na pytania internautów.

Nie miałem świadomego kontaktu z kimś zarażonym albo z zagranicy - pisze zakażony mężczyzna

Przez ostatnie dwa tygodnie jeździł tylko z domu na Zakrzowie do pracy przy Legnickiej. Nie wychodził do pubów, barów, do siłowi czy na basen.