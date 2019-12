Mieszka w kontenerze. Trwa świąteczna zbiórka dla pana Andrzeja

Pan Andrzej wkrótce skończy 60 lat, jest znawcą historii, aktywnie działa na portalach internetowych, gdzie dzieli się swoją przebogatą wiedzą, oczywiście, o ile ma dostęp do internetu, raz w czytelni, raz w bibliotece. Na skutek nieprzyjemnych zdarzeń w jego życiu i kłopotów ze zdrowiem, musiał opuścić mieszkanie, teraz mieszka w starym kontenerze budowlanym, a właściwie w „blaszanej puszce”, bez wyposażenia, do którego przeprowadził się ostatnio ze starej, kampingowej przyczepy, obecnie złomowanej. Nie pije i nie pali.

Nie ma stałych dochodów, z racji swojego wieku nie może znaleźć pracy, utrzymuje się z prac dorywczych, o które w okresie zimowym nie jest łatwo, bo otrzymuje sporadyczne zlecenia- tu odśnieży, tam coś posprząta, pomoże w remoncie...

Jego kontener wymaga remontu, ma tam elektryczne ogrzewanie i kuchenkę do „gotowania”, co przekłada się na koszty, nie ma tam bieżącej wody, brakuje węzła sanitarnego. W kontenerze prowadzi remont, by urządzić się „jako tako” do wiosny. Nie zasłużył niczym, by tak żyć.