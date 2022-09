Wrocław Games Week 2022 w Hali Stulecia. Co tam znajdziecie? [ZDJĘCIA]

Wrocław Games Week 2022 w Hali Stulecia. Co tam znajdziecie?

To gratka dla prawdziwych graczy! Hala Stulecia we Wrocławiu wypełniła się po brzegi m.in. grami planszowymi (chociaż nie tylko). Na festiwalu pojawili się wystawcy i twórcy z całej Polski. Jest to okazja do przetestowania gier z listy kilkuset dostępnych w games roomie, stoiskach wydawnictw oraz strefie prototypów, czyli gier które jeszcze nie weszły na rynek.