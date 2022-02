Wrocławski podróżnik opowiada o swoich wyprawach do miejsc niezwykłych i niebezpiecznych [ZDJĘCIA]

Kiedy przed naszym spotkaniem przeglądałem pana stronę w internecie poświęconą podróżowaniu okazało się, że wyprawa do Pakistanu to już kolejny etap poznawania świata. Jak się to wszystko zaczęło i skąd takie zainteresowania?

Czasami ciężko jest mi wytłumaczyć ten magnes, czy to „coś”, co ciągnie mnie w świat, szczególnie do miejsc, które powszechnie są uznawane za bardzo niebezpieczne dla każdego turysty. Moją pasją jest podróżowanie do państw naznaczonych konfliktami, burzliwą historią, terroryzmem, a nawet ludobójstwem. Staram się, aby były to mało komercyjne i nietypowe zakątki, ponieważ spędzanie czasu w luksusowym hotelu, popijanie drinków z palemką czy opalanie się i kąpiele w basenie, szybko mnie nudzą. Przełomowym momentem, który zachęcił mnie do takich wypraw, była projekcja filmu pt. „Helikopter w ogniu”, jaką obejrzałem kilkanaście lat temu. Sam film opowiada o misji amerykańskich komandosów w Somalii i zrobił wtedy na mnie takie wrażenie, że pomyślałem sobie – ja muszę kiedyś tę Somalię zobaczyć! I nadal pozostaje to moim najważniejszym podróżniczym marzeniem. Mam nadzieję, że uda się je spełnić.