Mezonetowiec zyskuje nowy blask. Ruszyła ostatnia faza remontu galeriowca przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Pierwszy galeriowiec w Polsce

Mezonetowiec to pierwszy w Polsce budynek z dwupoziomowymi mieszkaniami. Wzniesiony przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu w latach 1958-1960 został wpisany do rejestru zabytków w 2017. Znany ze względu na swoje centralne położenie we Wrocławiu i charakterystyczny modernizm.

Na parterze mezonetowca znajdują się sklepy i punkty usługowe, do których wchodzi się z poziomu podwyższonego chodnika od strony ul. Kołłątaja. Następne sześć kondygnacji mieszkalnych zajmuje 56 dwupoziomowych mieszkań. Poszczególne pomieszczenia rozlokowano według następującego układu: dolny poziom to sfera dzienna, która tworzą pokój dzienny i kuchnia, poziom górny to sfera nocna z sypialnią i łazienką.