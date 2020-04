Maturzyści kończą szkołę. Jak odbiorą świadectwa?

Dyrektorzy szkół muszą podjąć decyzje, w jaki sposób dostarczyć świadectwa uczniom. Sprawę ułatwia jednak fakt, że samo świadectwo podczas rekrutacji na studia jest wymagane jedynie w przypadku niektórych uczelni zagranicznych.

Dyrektorzy mają bardzo jasną instrukcję i wiedzą, co robić. To oni ustalają termin i określają sposób odbioru świadectw przez uczniów. Na pewno nie będzie uroczystości w auli, kwiatów itp. – mówi Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty.

Świadectwa od poniedziałku będą do odbioru, ale musimy się zastanowić, jak oddamy je uczniom, bo szkoła jest zamknięta. Jednak nie spodziewam się, że wszyscy uczniowie będą chcieli teraz przyjść po odbiór. Możemy wysłać skan, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to wydamy oryginał – mówi wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego Stefan Inglot. - Dla większości uczniów istotne w dalszej rekrutacji będą wyniki matur. Natomiast odbiór oryginału świadectwa możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się ucznia np. w przedsionku szkoły, co pozwoli na zachowanie procedur bezpieczeństwa.