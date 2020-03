Koronawirus. Zamkną kościoły we Wrocławiu? Nie, będzie więcej mszy!

Tymczasem we Wrocławiu już w niedzielę księża apelowali do wiernych, by ci - jeśli kaszlą, kichają, mają katar lub gorączkę - nie przychodzili do kościołów.

Zalecamy udział w mszach za pośrednictwem radia czy telewizji - powtarzali kapłani na polecenie arcybiskupa Józefa Kupnego.

Zgodnie z zaleceniami arcybiskupa, wrocławscy kapłani przed rozdawaniem komunii świętej powinni dezynfekować ręce specjalnymi płynami. Wierni zaś mogą przyjmować komunię do ręki. Z kolei znak pokoju uczestnicy mszy powinni przekazywać sobie skinieniem głowy, a nie podaniem dłoni.