KORONAWIRUS. Zakażona starsza kobieta leczona we Wrocławiu wyzdrowiała!

To kolejna dobra wiadomość dzisiejszego dnia. Wcześniej informowaliśmy o wynikach badań 230 osób z kliniki onkologii i hematologii dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Stwierdzono tam zakażenie koronawirusem u 9-letniej dziewczynki, która w klinice przeszła przeszczep szpiku oraz u pracującego tam lekarza. Do dziś wstrzymane były przyjęcia do kliniki i zabiegi, przebadano łącznie 250 osób. Znamy już wyniki badań 230 osób - nie ma nowych zakażonych!