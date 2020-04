Wrocław. Lidl, Biedronka, Netto, Aldi, Dino. Zobacz godziny otwarcia tych sklepów w czasie epidemii koronawirusa

Sklepy tej sieci czynne są od godz. 6 do 24. Wyjątki we Wrocławiu:

Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do 24, a część z nich pracuje całą dobę.

Od 7 do 10 kwietnia większość sklepów Biedronka będzie czynna całą dobę.

W godzinach od 3 do 4 sklepy Lidl mają przerwę techniczną - są zamknięte.

Sklepy Lidl czynne od godz. 6 do 24

Wrocław ul. Żmigrodzka

Wrocław ul. Długosza 34

Wrocław ul. Muchoborska 17

Wrocław ul. Powstańców Śląskich 211a

Wrocław ul. Grabiszyńska 253

Wrocław ul. Hubska 84-86

Kaufland - godziny otwarcia w czasie epidemii

Od 3 kwietnia sklepy są otwarte w godzinach 6 - 24.

Dino - godziny otwarcia w czasie epidemii

Sklepy Dino są obecnie czynne od godz. 6.30 do 22.00

Netto - godziny otwarcia w czasie epidemii

Od 4 do 10 kwietnia sklepy Netto są czynne od 6 do 24, a 11 kwietnia (Wielka Sobota) - od 6 do 13

Aldi - godziny otwarcia w czasie epidemii

Sklepy Aldi są obecnie czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00