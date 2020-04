KORONAWIRUS. Pracownicy szpitala przy ul. Fieldorfa w końcu parkują za darmo!

Personel Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Fieldorfa od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania jest zwolniony z opłat za korzystanie z przyszpitalnego parkingu. Wcześniej za każdy dzień pracy pielęgniarki, lekarze i pozostali pracownicy musieli płacić po 20 zł.

O tym, że pracownicy szpitala wciąż muszą płacić za parkowanie swoich samochodów, napisał portal gazetawroclawska.pl.

Z każdej strony płyną podziękowania i wyrazy wdzięczności dla lekarzy, ratowników, pielęgniarek i salowych, którzy z narażeniem życia walczą z koronawirusem. Tymczasem my musimy płacić za korzystanie ze szpitalnego parkingu. To jest nieetyczne - denerwuje się pielęgniarka ze szpitala wojewódzkiego przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. I tłumaczy: na co dzień większość z nas dociera do pracy komunikacją miejską. Teraz dla bezpieczeństwa wybieramy samochody. Ale każdy dzień kosztuje nas 20 złotych. Po 20 dniach pracy w miesiącu rachunek sięga już 400 złotych. Czy na pewno teraz, w czasie epidemii, pracownicy szpitala powinni płacić za parkowanie? - mówiła jedna z pielęgniarek szpitala przy ul. Fieldorfa w rozmowie z dziennikarzem portalu.