Gigantyczne tunele na budowanej drodze S3 na Dolnym Śląsku. Te zdjęcia robią piorunujące wrażenie [ZOBACZ] Konrad Bałajewicz

Tunele TS-26 oraz TS-32 to obiekty inżynieryjne, których budowa nie jest prosta. Pierwszy z nich ma ponad 2 kilometry długości! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy S3 w okolicach tuneli w naszej galerii GDDKiA Zobacz galerię (25 zdjęć)

Budowana droga ekspresowa S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry robi wrażenie, głównie ze względu na powstające tam tunele. Ich budowa nie jest prosta - długość tunelu oznaczonego symbolem TS-26 to blisko 2,3 km! Zajrzeliśmy do środka tuneli i musimy stwierdzić, że postęp prowadzonych prac jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Kiedy nimi pojedziemy?