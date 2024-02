W piątek 9 lutego wielki strajk rolników. Drogi na Dolnym Śląsku będą zablokowane! O co walczą rolnicy?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” 31 stycznia ogłosił strajk generalny rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach 9 lutego. Blokady rozpoczną się około godziny 10 i mogą potrwać cały dzień.

Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ R.I Solidarność podkreśla, że protesty skierowane są przede wszystkim przeciwko działaniom Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy i niekontrolowanego napływu produktów rolnych ukraińskich na rynek europejski oraz nowej wspólnej polityce rolnej na lata 2023-2027.

Rolnicy przypierani do muru coraz to nowymi obostrzeniami, zakazami i wprost obligowani do wygaszania produkcji pod chwytliwymi hasłami zielonego ładu, postanowili powiedzieć wyraźne STOP! - mówi Adrian Wawrzyniak.