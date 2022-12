Kolonoskopia we Wrocławiu. W tych placówkach przebadasz się za darmo [LISTA, TERMINY]

Kolonoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego od środka.

Kolonoskopia to badanie, którego pacjenci unikają jak ognia. Niepotrzebnie, bo choć nie należy do najprzyjemniejszych, może uratować życie. Na kolonoskopię potrzebne jest skierowanie od lekarz. Ale przebadać się można również w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego. Gdzie i kiedy? Sprawdź poniżej.

Kolonoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego od środka. Niestety, należy do mało komfortowych i trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Warto się badać, bo kolonoskopia może potwierdzić lub wykluczyć m.in.: raka jelita grubego

chorobę Leśniowskiego-Crohna

niedokrwistość z niedoboru żelaza

aktywne lub przebyte krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

utajone krwawienia z przewodu pokarmowego Kolonoskopia umożliwia też wykonanie niektórych zabiegów tj. usunięcie polipów jelita grubego, tamowanie krwawień, usuwanie ciał obcych czy dekompresja jelita.

Kolonoskopia – na NFZ albo prywatnie

Badanie kolonoskopowe jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – potrzebne jest skierowanie od specjalisty, albo od lekarza rodzinnego. Można je także wykonać komercyjnie. Kto zdecyduje się na wizytę w gabinecie prywatnym, musi się liczyć ze sporymi kosztami. Badanie na należy do najtańszych. Ceny kolonoskopii we Wrocławiu wahają się od ponad 500 złotych do nawet około 1500 złotych (badanie z usunięciem polipów). Plus jest taki, że na badanie w prywatnym gabinecie nie trzeba długo czekać. Średni czas oczekiwania wynosi 1-2 tygodnie.

W cierpliwość muszą uzbroić się pacjenci, którzy chcą się przebadać "na NFZ" czyli bezpłatnie. Jak wynika z informacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, we Wrocławiu działa 10 placówek, które wykonują kolonoskopię w ramach kontraktu z Funduszem. Pierwszy wolny termin to dopiero początek kwietnia 2023 roku, najodleglejszy – końcówka grudnia przyszłego roku. Na badanie we Wrocławiu czeka w sumie ponad 2300 osób.

Badanie kolonoskopowe na NFZ – lista placówek, terminy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego , ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 74 97 – pierwszy wolny termin: 3.04.2023 r.

, ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 74 97 – pierwszy wolny termin: 3.04.2023 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii , pl. Hirszfelda 12, tel. 71 368 93 20 – pierwszy wolny termin: 5.04.2023 r.

, pl. Hirszfelda 12, tel. 71 368 93 20 – pierwszy wolny termin: 5.04.2023 r. Centrum Medyczne "Endo-Med" , ul. Solidarności 1,3,5, tel. 519 171 318 – pierwszy wolny termin: 19.05.2023 r.

, ul. Solidarności 1,3,5, tel. 519 171 318 – pierwszy wolny termin: 19.05.2023 r. Centrum Medyczne , ul. Legnicka 56, tel. 500 793 710 – pierwszy wolny termin: 23.05.2023 r.

, ul. Legnicka 56, tel. 500 793 710 – pierwszy wolny termin: 23.05.2023 r. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka , ul. Fieldorfa 2, tel. 71 306 41 61 – pierwszy wolny termin: 7.06.2023 r.

, ul. Fieldorfa 2, tel. 71 306 41 61 – pierwszy wolny termin: 7.06.2023 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny , ul. Borowska 213, tel. 71 733 12 12, 71 733 11 00 – pierwszy wolny termin: 8.06.2023 r.

, ul. Borowska 213, tel. 71 733 12 12, 71 733 11 00 – pierwszy wolny termin: 8.06.2023 r. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką , ul. Weigla 5, tel. 261 660 493 – pierwszy wolny termin: 5.07.2023 r.

, ul. Weigla 5, tel. 261 660 493 – pierwszy wolny termin: 5.07.2023 r. Centrum Gastrologiczno-Hepatologiczne Sp. z o.o. , ul. Krynicka 37-39/1, tel. 71 308 44 00 – pierwszy wolny termin: 19.09.2023 r.

, ul. Krynicka 37-39/1, tel. 71 308 44 00 – pierwszy wolny termin: 19.09.2023 r. Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, pracownia we Wrocławiu , ul. Pilczycka 144-148, tel. 71 711 74 00 – pierwszy wolny termin: 3.10.2023 r.

, ul. Pilczycka 144-148, tel. 71 711 74 00 – pierwszy wolny termin: 3.10.2023 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kamieńskiego 73a, tel. 459 595 454 – pierwszy wolny termin: 21.12.2023 r.

Listę placówek wykonujących kolonoskopię w ramach umowy z NFZ na Dolnym Śląsku znajdziecie TU

Kolonoskopia w ramach badań przesiewowych – profilaktyka raka jelita grubego

Do profilaktycznej kolonoskopii kwalifikują się osoby: bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat, oraz spełniają kryterium wiekowe: 50-65 lat

40-49 lat jeśli ich krewny pierwszego stopnia miał rozpoznany nowotwór jelita grubego – Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Osoby z określonej grupy wiekowej zgłaszają się do wybranej przez siebie placówki spośród tych które mają zawartą umowę na realizację programu. Kwalifikacja do badania odbywa się na podstawie wypełnionej przez pacjenta ankiety. Podczas badania lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych procedur medycznych takich jak biopsja czy usunięcie polipa. Badanie w znieczuleniu miejscowym przysługuje każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych – tłumaczy Anna Szewczuk-Łebska, rzecznik dolnośląskiego oddziału NFZ.