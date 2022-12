Politechnika Wrocławska będzie kształcić lekarzy. Jest porozumienie ze szpitalami

Chirurdzy, pediatrzy, anestezjolodzy, interniści – lekarzy tych specjalizacji potrzeba teraz w szpitalach na Dolnym Śląsku (i w całej Polsce) najbardziej. We Wrocławiu przyszłych lekarzy i pielęgniarki kształci Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Od przyszłego roku akademickiego Wydział Medyczny uruchomi kolejna uczelnia. Porozumienie w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim podpisała dziś (22 grudnia) Politechnika Wrocławska.

– To kolejny krok na drodze do budowania nowej wielkiej politechniki wzorowanej na najlepszych europejskich uczelniach – mówił prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Dzięki tej współpracy nasza uczelnia będzie zarówno kształcić, jak i zatrudniać lekarzy. Medycyna dołącza też do grona dyscyplin, które są we Wrocławiu dostępne na różnych uczelniach, podobnie jak fizyka, chemia czy zarządzanie – dodał.