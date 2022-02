Kolacja pod wodą we Wrocławiu. To niezwykłe przeżycie możliwe tylko w naszym zoo [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Klimatyczna kolacja poprzedzona jest godzinnym zwiedzaniem Afrykarium po zmroku. Daje to możliwość podejrzenia zwierząt gdy są one wyciszone, bo w zoo nie ma już sztucznych świateł i tłumów. O śpiących hipopotamach, jedzących kolację manatach czy jak zawsze chętnych do zabawy kotikach opowiada przewodnik, który oprowadza gości po Afrykarium.