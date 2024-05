Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Czwarty dzień tej wspaniałej imprezy! Zdjęcia

To był już czwarty dzień tej wspaniałej imprezy, która przyciąga do Książa dziesiątki tysięcy osób. Przyjeżdżają do Wałbrzycha z całego kraju i z zagranicy. Tak było też w sobotę.

- Cały czas są tu tłumy. I codziennie przyjeżdżają nowi ludzie. Bo to nie są te same osoby – mówił właściciel jednego ze straganów, których dziesiątki stanęły w okolicach zamku.

Pamiątki, gastronomia, różne drobiazgi, jest tego cała masa. Cieszą się sporym zainteresowaniem. Ale główną atrakcją są oczywiście kwiaty i udekorowane nimi wnętrza, oraz najbliższe otoczenie zamku. Zgodnie z tematem przewodnim festiwalu, czyli „Książ sercem Europy" wiele dekoracji jest tematycznych, spotkać też można postaci charakterystyczne dla danego kraju.

Oprócz kwiatowych aranżacji i pokazów florystycznych, na gości Festiwalu czeka wiele atrakcji dla najmłodszych turystów. To m.in. warsztaty malowania wełną, sadzenie roślin, legendy i baśnie opowiadane przez przewodniczki, strefa kreatywnych zabaw.