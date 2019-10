Klowni z Czerwonych Nosków pomagają dzieciom w szpitalu we Wrocławiu

W ramach programu „Pogotowie Uśmiechu”, artyści z Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu towarzyszą najmłodszym pacjentom oraz ich opiekunom w chwilach szczególnego napięcia i stresu. Dzięki temu, jako pośrednicy pomiędzy dziećmi a personelem medycznym, zmniejszają strach pacjentów przed badaniami i zabiegami. To szczególnie ważny projekt dla Fundacji, który wymagał długich i odpowiednich przygotowań.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu artyści otaczają pełną troską dzieci i rodziców w czasie oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym, które wiąże się z dodatkowym wyzwaniem, ponieważ często wymaga podania pacjentowi znieczulenia.

– Od roku pracuję w pogotowiu, w dość niezwykłym pogotowiu, bo niosącym uśmiech małym pacjentom podczas stresujących dla nich i ich rodziców badań rezonansem. Bardzo lubię ten czas budowania zaufania i przemiany, jaka zachodzi w relacjach pomiędzy nami, kiedy na początku jeszcze się nie znamy, a na końcu, po tym wspólnym doświadczeniu, nie jestem już dla nich obcy, a w pewnym stopniu czuję się nawet, jak członek ich rodziny – mówi Łukasz Jędrzejczak, czyli dr Hieronim O-tak-O z zespołu Fundacji we Wrocławiu.

Obecność klownów ma bardzo duży wpływ na nastawienie dziecka oraz jego zachowanie podczas badania rezonansem magnetycznym, do tego stopnia, że może zastępować nawet konieczność podania środków farmakologicznych, ponieważ w tak dużym stopniu wpływa na redukcję stresu i strachu u pacjentów. Potwierdzają to przeprowadzone badania ( Viaggiano i in., 2015) oraz osobiste doświadczenia artystów z Fundacji Czerwone Noski.

– Kiedy obserwuję pracę naszych artystów na bloku operacyjnym lub w pracowni rezonansu magnetycznego i widzę, jaki efekt mają ich działania, wzruszam się i aż sama nie mogę w to uwierzyć. W Krakowie widziałam sytuację, w której 9-latek w towarzystwie dr Laurki Recepturki i swojego taty przeszedł badanie rezonansem magnetycznym wytrzymując 25 minut w bezruchu, bez konieczności usypiania anestezjologicznego. W takich sytuacjach poprzez śmiech rozładowuje się napięcie dzieci i rodziców – ich twarze robią się pogodniejsze, a oddech spokojniejszy, mimo że łzy na ich policzkach są wciąż jeszcze świeże. Po chwili nagle wszyscy wydają się mieć więcej siły, odwagi i optymizmu – dodaje Anna Wojtkowiak-Williams, dyrektor artystyczna Fundacji z zespołu we Wrocławiu.

Najmłodsi pacjenci otrzymują opiekę Czerwonych Nosków w trakcie badania na rezonansie magnetycznym także w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Natomiast w stolicy, w Centrum Zdrowia Dziecka, klowni wspierają małych pacjentów do ostatniego momentu przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Ze względu na bardzo indywidualne i bezpośrednie działanie, artyści spędzają z jednym dzieckiem nawet godzinę. W tym czasie poświęcają pacjentowi całą swoją uwagę, starając się, aby w trakcie przygotowań, a także w drodze na zabieg, jego myśli przeniosły się w świat wypełniony magią i humorem. Co wyjątkowe, klowni ramię w ramię razem z personelem przekraczają nawet "czerwoną linię”, czyli są z dziećmi w miejscach niedostępnych już dla rodziców. Dzięki temu wspierają pacjentów na jednym z największych bloków operacyjnych w Polsce.

Artyści klowni z Czerwonych Nosków zmieniają oblicze szpitali i sprawiają, że ich przestrzeń staje się bardziej przyjazna dla dzieci. Drużyna „Pogotowia Uśmiechu” wierzy, że śmiech i pozytywne nastawienie jest lekarstwem, które ma duży wpływ na cały proces zdrowienia pacjentów oraz dodaje im siły i odwagi, nawet w czasie tak stresujących sytuacji, jak badania i zabiegi operacyjne.