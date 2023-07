Kładka łącząca Muchobór Mały z Wielkim gotowa. Koniec budowy i oczekiwanie na otwarcie. Przynajmniej to oficjalne

Wyczekiwana kładka gotowa, ale jeszcze nie otwarta. Przynajmniej oficjalnie

Wybudowana kładka dla pieszych i rowerzystów biegnie na wysokości centrum osiedli: od ul. Trawowej (Muchobór Wielki) do ul. Francuskiej (Muchobór Mały) przez rzekę Ślęzę. To krótka, ale ważna i wyczekiwana przeprawa. Dotychczas mieszkańcy, aby przejść z Muchoboru Wielkiego do Małego, musieli iść naokoło przez most Strzegomski lub most Muchoborski. Idąc z Muchoboru Wielkiego, kładka będzie także najkrótszą drogą do szkoły przy ul. Szkockiej.