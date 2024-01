Już niedługo Ogród Japoński będzie wyposażony w nowy mostek. Kiedy nastąpi otwarcie? Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

Ogród Japoński we Wrocławiu szykuje się do wiosny. Obecnie trwa remont jednego z największych mostów na terenie ogrodu. Był on konieczny z powodu licznych pęknięć i przegniłych podpór. Czy renowacja zakończy się do wiosny?