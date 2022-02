Jest kupiec na teren po szkieletorze. Arkady Wrocławskie też pójdą pod młotek

"Develia Invest z grupy Develia zawarła z europejską spółką inwestującą w nieruchomości komercyjne list intencyjny w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu przy ul. Kolejowej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę.

W liście intencyjnym strony ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem realizowanym w ramach inwestycji, w wysokości 139,4 mln zł, która - jak zaznaczono - nie jest ostateczna.

Przedstawiciele Develii nie chcą na razie ujawniać, kto chce kupić teren wraz z planowanym budynkiem przy Kolejowej. Niewykluczone, że jest to inwestor, który niespełna pół roku zawarł z Develią wstępną umowę kupna udziałów w Sky Tower. Tym kupcem jest Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez Adventum Group. Cenę ustalono na 84,4 mln euro. To jest już kolejny nabytek węgiersko-maltańskiej spółki we Wrocławiu. Wcześniej fundusz kupił biurowiec przy placu Orląt Lwowskich.