Jak pomóc Ukrainie? Ruszyły zbiórki - gdzie i jak do nich dołączyć? [LISTA ORGANIZACJI]

Fundacja Ukraina

Fundacja Ukraina koordynuje we Wrocławiu działania aktywistów i wolontariuszy. Jeśli chcecie zaangażować się w akcję wsparcia Ukraińców, wypełnijcie formularz przygotowany w polskiej, ukraińskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej: fundacjaukraina.eu Wsparcie dla Ukraińców mieszkających we Wrocławiu zapewnia Instytut Praw Migrantów przy ul. Ruskiej 46A/202, tel. 510 011 846, e-mail: [email protected]

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Fundacja Siepomaga.pl

"Niestety, doszło do najgorszego. Są bomby, ogień, karabiny i ofiary. I tych ofiar będzie coraz więcej. Czołg nigdy nie był symbolem pokoju. Nie potrafimy przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych dniach, scenariusze jednak nie są optymistyczne, a ludziom trzeba pomóc. (...) Ta zbiórka powstała, by móc zebrać środki w formie funduszu pomocy ofiarom wojny. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu na Ukrainie i dostosowany do potrzeb. Monitorujemy sytuację, będziemy w stałym kontakcie ze organizacjami pomocowymi działającymi na rzecz Ukrainy, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie"

Jak pomóc?

Wpłacając pieniądze na zbiórkę TUTAJ - KLIK!

Więcej informacji: siepomaga.pl