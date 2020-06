Jak będzie wyglądał Park Krzycki? Prezydent Wrocławia czeka na pomysły i sugestie

Jacek Sutryk obiecał, że inwestycja zostanie wykonana z poszanowaniem przyrody, a woda opadowa będzie zasilała Olszówkę Krzycką i otaczające ją cenne przyrodniczo tereny o charakterze łęgowym i grądowym.

Sama Olszówka będzie nadal ważnym elementem małej retencji, zachowamy mikroklimat tego miejsca. Park Krzycki zaprojektujemy wspólnie z mieszkańcami, w ramach konsultacji społecznych. Będzie to nowa przestrzeń do rekreacji i odpoczynku, która powstanie w zgodzie z najnowszymi trendami - dodaje Sutryk.

W czwartek (4 czerwca) popołudniu odbył się spacer mieszkańców, społeczników i urzędników po terenie przyszłego parku Krzyckiego.

Co nas cieszy? Deklaracje urzędników, że zaczynamy od zera, od czystej kartki, co daje szansę na jakieś sensowne rozwiązanie dla tego obszaru. Co nas martwi? Tematem wciąż zajmują się specjaliści od instalacji sanitarnych z MPWIK. Nie zaprzeczamy, że są dobrymi specjalistami w swojej dziedzinie, jednak tutaj potrzebujemy innych rozwiązań niż rura - o mniejszym lub większym przekroju. Zdecydowanie potrzeba włączenia się w temat meliorantów, przyrodników, specjalistów od małej retencji - mówi Łukasz Szymanowicz z Przyjaznego Wrocławia.