,,Jacek betonowy placek!'' Mieszkańcy protestowali pod wrocławskim ratuszem. Próbują ocalić zielone płuca miasta [ZDJĘCIA]

Data protestu nie jest przypadkowa. Mieszkańcy Leśnicy zaprotestowali w czwartek (24 marca) na placu Gołębim we Wrocławiu tuż pod ratuszem, gdzie rozpoczynała się właśnie sesja Rady Miasta. Radni mają do rozpatrzenia podczas obrad, złożony przez mieszkańców wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Jestem wrocławianką, która straciła rodziców w wyniku miejskiej wyspy ciepła. Temperatury tutaj zabijają i odbierają ludzkie zdrowie. Znakomita większość wiatrów jest właśnie z zachodu - mówi Ewa Zachara z komitetu społecznego ratujmy Las Mokrzański.

Według protestujących pod ratuszem mieszkańców, zabudowa wchodzi w cenne obszary natury, które nie były zabudowane wcześniej, ponieważ są to mokre łąki i część lasu. To także część ekosystemu, który jest zielonymi płucami Wrocławia, dlatego, że wiatry idące od zachodu zabierają ze sobą tlen produkowany z zielonych obszarów. Las Mokrzański wraz z łąkami jest naturalnym korytarzem dla zwierząt aż do rzeki Bystrzycy. Stwierdzono tam ponad 50 gatunków ptaków żyjących w lasach i żerujących właśnie na łąkach przeznaczonych pod budowę nowego osiedla.