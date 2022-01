Iwiny pod Wrocławiem. Groźny wilczur zaatakował człowieka i jego psa. Oto szczegóły tej bulwersującej sprawy

Aż 63 szwy założono po skomplikowanej operacji małemu pieskowi pogryzionemu przez wilczura w Iwinach. Tego dramatu mogłoby nie być, gdyby właścicielka zwierzęcia wcześniej posłuchała sąsiadów. - Wielokrotnie zwracaliśmy właścicielce uwagę, żeby wyprowadzała psa na smyczy i w kagańcu, żeby tego psa nie wyprowadzało dziecko, które nawet na smyczy ma problem z jego utrzymaniem - mówi opiekun pogryzionego kundelka, który sam także ucierpiał. Okazało się także, że agresywny pies nie ma ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Sprawą zajmuje się policja.

Duży pies podobny do owczarka niemieckiego zaatakował małego kundelka o imieniu Nafi i jego opiekuna. Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 stycznia, w podwrocławskich Iwinach. Podczas porannego spaceru na ul. Polnej mieszkaniec Iwin zauważył pędzącego w jego stronę psa. Natychmiast podniósł na ręce swojego pieska i odwrócił się plecami do nadbiegającego psa w typie wilczura.