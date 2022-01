Czy tylko wrocławianie zrozumieją te słowa? Sprawdź!

Kiedy wrocławianin wypowiada te słowa z piosenki Marii Koterbskiej, to raczej nie jest to pochwała szybkiej i komfortowej podróży tramwajem. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że w ten sposób komentuje kolejną awarię miejskiego przewoźnika, “brak przejazdu”, wykolejenie, zamarzniętą zwrotnicę, urwany pantograf, kolizję, brak prądu itp. czyli wszystko to, co pomimo stachanowskich wysiłków kolejnych zarządów spółki transportowej sprawia, że podróże zyskują nieoczekiwany przebieg. Zobacz na kolejnych slajdach rzeczy, które zrozumieją tylko rodowici Wrocławianie - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press