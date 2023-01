Trwają Strefowe Targi Pracy w Galerii Victoria: setki miejsc pracy czekają na chętnych! Zobaczcie zdjęcia

- Mamy niemal trzydziestu wystawców: firmy strefowe, czyli te które zainwestowały w strefie z Wałbrzycha, ale nie tylko. Gościmy firmy z całego regionu, w tym ze Świdnicy, Dzierżoniowa, Żarowa, Nowej Rudy, zatem poszerzyliśmy naszą współpracę na firmy z szerszego otoczenia. Cały czas otrzymujemy informację od firm, że poszukują one pracowników do swoich zakładów, więc te targi są naszą odpowiedzią, realizacją zadania wspierania przedsiębiorców, a z drugiej strony pomóc osobom poszukującym pracy w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami fabryk. Zaprosiliśmy też do uczestnictwa szereg instytucji - wyjaśnia Maciej Tyszka, dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".